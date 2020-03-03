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اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:30 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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قسم الاقتصاد
انخفضت اسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-3-2020  بنحو 2 جنيهات، وذلك بعد ارتفاعه أمس بقيمة 8 جنيهات للجرام تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية وسط مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا، في عدد من الدول. 

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لاخر تحديث لقائمة أسعار الذهب اليوم، حيث سجلت اسعار الذهب اليوم من عيار 21 مستوى 696 جنيها للجرام مقابل 698 جنيها، خلال تعاملات أمس، متراجعًا جنيهين  للجرام. 


وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للجرام الواحد من عيار 18 نحو 597 جنيها مقارنة بأمس الأثنين الذي سجل نحو 598 جنيها، كما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 696 جنيها مقابل 698.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 795 جنيها مقابل 798 جنيها، كما سجلت قيمة الجنيه الذهب نحو 5568 جنيهًا مقابل 5584 جنيها امس  وسجلت أوقية الذهب 24.74 ألف جنيه أو ما يعادلها 1600 دولار.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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