حقيقة قرار إخلاء المدارس من 7 مارس المقبل..فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قرار إخلاء المدارس في الفترة من 7 إلى 19 مارس المقبل قد جاءت بناء على طلب من مجلس الوزراء مؤكدا أن دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو من يتابع مع الوزارة تنفيذ هذا القرار.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج رأي عام عبر فضائية ten أن هذا القرار ليس بجديد وتم تطبيقه أكثر من مرة مشيرا أن هذا القرار هو بمثابة تدريب وهو شئ حضاري تقوم به كل دول العالم لمواجهة أي مخاطر وكوارث لذا كان من الضروري أن يتم الاستعداد بشكل مباشر.





وتابع وزير التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق هذا القرار على جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بترويج الشائعات حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة وتهول الموضوع.





وأشار الدكتور طارق شوقي أن تلك الفترة سوف لن تكون أجازة مؤكدا أن من يروج لتلك الشائعة سنتعامل معه بالقانون ولن نتركهم لأنهم يعتمدون على إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام .





وقال وزير التربية والتعليم إن هذا القرار ليس له علاقة بالكورونا ولا علاقة له بإجازات وكررنا الكلام كثيرا حول هذا الموضوع.



