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رياضة

الأمطار تستقبل بعثة الزمالك في مطار قرطاج التونسي ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:41 م
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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قسم الرياضة
وصلت بعثة فريق الزمالك منذ قليل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا.


وشهدت العامة التونسية، سقوط أمطار غزيرة فور وصول بعثة نادي الزمالك إلى مطار قرطاج التونسي.


يذكر أن الزمالك تغلب على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في لقاء الإياب الذي أقبل من الجمعة الماضي على إستاد القاهرة.



وتضم بعثة الفريق كلًا من "محمود جنش  ومحمد أبو جبل و محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام و محمود علاء ومحمود الونش  ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو  ويوسف أوباما ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمود شيكابالا  ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد و كاسونجو".  


ويغيب عن الفريق كل من إمام عاشور لعدم القيد أفريقيا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لعدم الجاهزية  وكريم بامبو وعمر السعيد لأسباب فنية.
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