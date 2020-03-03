الأمطار تستقبل بعثة الزمالك في مطار قرطاج التونسي ..فيديو

وتضم بعثة الفريق كلًا من "محمود جنش ومحمد أبو جبل و محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمود شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد و كاسونجو".









ويغيب عن الفريق كل من إمام عاشور لعدم القيد أفريقيا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لعدم الجاهزية وكريم بامبو وعمر السعيد لأسباب فنية.