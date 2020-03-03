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فن

عبد الله رويشد يصوّر أحدث أغنياته "سولف عليّ"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:25 م
عبد الله رويشد
عبد الله رويشد
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نبيل العدوى

على مدار يومين "تصوير" في مدينة دبي، دارت كاميرا المخرج اللبناني بسام الترك لتصوير أحدث أغنيات "سفير الأغنية الكويتية" الفنان القدير عبد الله الرويشد "سولف علي" والتي عرضت مؤخرًا عبر قناة روتانا في موقع "يوتيوب" بعد أن أنهى الترك عملية المونتاج والإخراج مظهرًا العمل بمستوى راق في جميع جوانبه.



الأغنية من الحان عبد الله الرويشد نفسه، والكلمات للشاعر مطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.



وأبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعاون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية، شاكرًا له على الثقة، حيث قال: "الفنان عبد الله الرويشد سفير الأغنية الكويتية والخليجية، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجي والعربي، يتميز بإحترامه الشديد لعمله وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكرًا وحتى نهاية اليوم كأكثر من 12 ساعة يوميًا عكس الكثير من النجوم في الوقت الحالي مع احترامي للجميع"، مضيفًا: "ويراعي الرويشد كل الإجراءات باحترام شديد، إنه فعلًا فنان يحترم جمهوره وفنه وصورته".



ومن الملفت بعد طرح أغنية "سولف علي" أنها تخطت حاجز المليون مشاهدة بفترة قصيرة جدًا، وهذا ما يؤكد نجاح العمل صوتا وصورة.


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