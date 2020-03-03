لاعب تونسى يقدم لـ الزمالك روشتة الفوز على الترجى

قدم التونسي يامن بن ذكري، لاعب الزمالك السابق، التهنئة للنادي على فوزه بلقبي السوبر الأفريقي والمصري في أيام معدودة.





وقال بن ذكري في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ابارك للنادي الذي لعبت داخل صفوفه على بطولاته المحلية والقارية في الآونة الأخيرة".





وأضاف:" الزمالك فاجأ الجميع في مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي وحقق نتيجة غير متوقعة وانتصر بثلاثية تاريخية".





وواصل:" التركيز وامتصاص حماس جماهير الترجي هما سلاحي الزمالك في مواجهة الجمعة المقبل".





وتابع بن ذكري تصريحاته قائلا لازال هناك شوط اّخر في رادس والأمور لم تحسم بعد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة بعثة النادي الأبيض خلال تواجدها في تونس.





وأنهى يامن بن ذكري تصريحاته مشيدًا بالحارس محمد أبوجبل و ثنائي قلب الدفاع محمود علاء و محمود الونش، مؤكدًا أنهم كانوا على مستوى مميز في المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق.