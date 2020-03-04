شريف أشرف: رحيلي عن الأهلي كان إجبارياً.. فيديو

أكد شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أن قرار رحيله عن الأهلي كان إجباريًا؛ لعدم مشاركته مع الفريق، ورفض النادي لاحترافه في تلك الفترة.



وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "في ظل هذه الظروف كنت أملك عرضًا من الزمالك المنافس التقليدي للأهلي ، والطبيعي أن أوافق بالطبع".

وتابع: "تلقيت عرضًا من بلجيكا وتحديدًا فريق ستاندرليج لكن كانت هناك أزمة في التأشيرة، والأهلي رفض احترافي ، وعرض علي عقدا بقيمة قليلة ، ثم يعيرني لأي فريق".

وأضاف: "ربما كان يجب أن أتحلى بالصبر سواء في الأهلي أو الزمالك، لكني أديت صلاة استخارة قبل الانتقال للزمالك ولم أندم على هذه الخطوة".



وأكد شريف أشرف ، أنه اكتسب صفات خلال وجوده في الأهلي 13 عامًا، موضحا "اكتسبت عدة صفات من وجودي في الأهلي غير موجودة في لاعبين آخرين، منها الإصرار على الفوز ، والغيرة على النادي الذي ألعب له ، والرغبة المستمرة في المشاركة".





واستطرد: "بعدما رحلت عن الأهلي، ثم غادرت الزمالك؛ اصطدمت بواقع مختلف ولاعبين لا يملكون نفس فكري أو طموحي داخل الملعب".





وأكد شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أنه بمجرد خروجه من الأهلي لم يعد محسوبًا على القلعة الحمراء.





واختتم شريف اشرف "أصبحت مشهورًا والجمهور عرف اسمي من خلال نادي الزمالك، وبالتالي فأنا محسوب على نادي الزمالك".



