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منوعات

استياء من عبد المجيد عبد الله بسبب تويتر.. ومغردون: يمكن حسابه اتهكَّر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:59 ص
عبد المجيد عبد الله
عبد المجيد عبد الله
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محمود نوفل
أثارت ردود الفنان عبدالمجيد عبدالله، على تغريدات في "تويتر"، حفيظة المُغردين، الذين عبروا عن تفاجئهم واستيائهم من الأسلوب "غير اللائق" الذي انتحاه الفنان القدير في الرد على بعض التعليقات المستفزة.

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، فإن التغريدات التي أثارت حفيظة عبدالمجيد، قد احتوت على عبارات مسيئة، وحملت في طياتها إسقاطات واضحة، وهو ما قابله عبدالمجيد عبدالله بنفس الأسلوب، الأمر الذي استنكره المغردون، باعتبار الأخير شخصية مشهورة يتابعها الكثير من العشاق والمعجبين من مختلف فئات المجتمع، وكان على "مجيد"- كما يحلو لمحبيه تسميته- مراعاة ذلك.

ردود عبد المجيد المفاجئة؛ دفعت عدد من المغردين إلى التشكيك في هوية الشخصية التي تدير حسابه في "تويتر"، فيما ألمح آخرون إلى إمكانية تعرض الحساب للاختراق والتهكير ومحاولة الإساءة إلى شخصية الفنان عبدالمجيد عبدالله.

يشار إلى أن آخر أعمال عبدالمجيد عبدالله أغنية "حن الغريب" قد لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا بين الجمهور تجاوز معه عدد مرات مشاهدتها على "يوتيوب" 14 مليونا، وكان قد تعاون فيها مع الشاعر فهد المساعد، وقام بتلحينها "مُبهم"، فيما تولى توزيعها عصام الشرايطي.
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