انتهى بطلب الطلاق.. الشك يدفع زوجاً لزرع كاميرات لمراقبة أسرته في بريطانيا.. صور

بعض الأشخاص لديهم وسواس دائما في رأسهم يشير بالخيانة لكل الأشخاص وأنهم طيلة الوقت محاطون بأشخاص يتآمرون عليهم، ولكن في الواقع الشك يدفعنا للجنون أحيانًا .

صحيفة " ميرور" البريطانية ، نشرت صورا لكاميرات مراقبة زرعها أحد الرجال في المنزل؛ بعد أن بدأ يشك في زوجته وأبنائه الثلاثة .





ووفقا لما ورد في الصحيفة فإن الزوجة كانت تنظف المنزل وعثرت على قطعة كروية تشبه كرة التنس في المطبخ وغرفة الأطفال، في البداية لم تستوعب أن تلك الكرة هي كاميرات للمراقبة .





وسألت زوجها بكل هدوء بسؤال إذا كانت تخصه أم لا، لأنها حتى تلك اللحظة لم تشك فيه للحظة، ولكن عثورها على الكاميرات مثَّل مفاجأة للزوج وتلعثم في رده وبدأ يتعرق، وعندما تكلم قال بكل صراحة إنها كاميرات مراقبة .





لم تصدق الزوجة ما سمعته واعتقدت أنه يمزح إلا أنها وجدت في هاتفه تطبيقًا متصلاً بالكاميرات في المنزل ، فقامت بترك المنزل وقتها وطلبت الطلاق منه.





وبرر الزوج ما فعله بأنه شك في زوجته بعد أن اختفى مبلغ معين من المنزل، إلا أنه بعد فترة تأكد أن المبلغ الذي شك في زوجته بسببه، قد اشترى به أدوات كهربائية للمنزل واعتذر لزوجته ولكنها رفضت.