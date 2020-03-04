حماس تطلب من مصر المساعدة لمواجهة شبح كورونا.. تفاصيل

طلبت حركة حماس من مصر دعم قطاع غزة لمواجهة احتمالية تفشي فيروس كورونا في القطاع.





وذكرت قناة "العربية"، نقلا عن مصادرها، أن حماس طالبت مصر بدعم غزة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت أن مصر استجابت للطلب، وأنها سترسل مساعدات طبية وكمامات للقطاع.





من جانبها، دعت القاهرة، الحركة، لوقف سفر أعضائها إلى إيران؛ بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.





في سياق آخر، طالبت حماس مصر بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة.



