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أخبار العالم

حماس تطلب من مصر المساعدة لمواجهة شبح كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 ص
حماس تطالب بدعم مصر
حماس تطالب بدعم مصر لمواجهة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
طلبت حركة حماس من مصر دعم قطاع غزة لمواجهة احتمالية تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وذكرت قناة "العربية"، نقلا عن مصادرها، أن حماس طالبت مصر بدعم غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر استجابت للطلب، وأنها سترسل مساعدات طبية وكمامات للقطاع.

من جانبها، دعت القاهرة، الحركة، لوقف سفر أعضائها إلى إيران؛ بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

في سياق آخر، طالبت حماس مصر بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في غزة.

جدير بالذكر أن السلطات الفلسطينية أكدت خلو الأراضي الفلسطينية من أي إصابة بالفيروس القاتل، لكن زيارة وفد كوري بينهم مصابون بالفيروس، أثارت جدلا مؤخرا في البلاد حول احتمالية تفشي الفيروس وانتقاله لبعض الأشخاص.
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