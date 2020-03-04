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أخبار العالم

الصين تسجل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:00 ص
الصين تسجل 38 حالة
الصين تسجل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت الصين تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الصين 80 ألف حالة.

كما أعلنت السلطات الصينية تسجيل 38 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5328، مُؤكدة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 32 حالة.

جدير بالذكر أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 9 حالات، فيما وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس خارج الصين إلى أكثر من 10 آلاف وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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