تعطيل الدراسة في الإمارات بسبب كورونا.. وبايدن يتصدر في الثلاثاء الكبير.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء بتفشي فيروس كورونا وسبل مواجهته، إضافة إلى منافسات الديمقراطيين لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأبرزت صحيفة "البيان" قرار دولة الإمارات تعطيل الدراسة، حيث علنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدءًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).





و قالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.





و أكدت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل وعوضًا عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة و بذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.





و أوضحت الوزارة، أن مصلحة الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وفي هذا الصدد تم التكفل بتحقيق جميع الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية التعلم عن بعد، حيث تم تطبيق هذه المبادرة بشكل تجريبي، وتمت تهيئة الميدان التربوي، من طلبة ومعلمين وإداريين وأولياء أمور لهذه العملية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها.





فيما اهتمت "الاتحاد" بإعلان الصين تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضًا لليوم الثالث.





ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2.981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80.200 مصاب، وسجلت 115 اصابة جديدة في مقاطعة هوباي، مركز انتشار الفيروس، وأربع حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.





وأظهرت الأرقام تراجعًا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.





ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، اذ تم تأكيد 13 إصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.





دوليا، اهتمت الصحف بانتخابات "الثلاثاء الكبير" حيث فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق حتى الآن في 7 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في ولايتين، حسب استطلاعات لوسائل إعلام أميركية.





وأفادت الاستطلاعات بفوز بايدن في ولايات فيرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو، مقابل فوز ساندرز في ولايتي فيرمونت وكولورادو.





وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديموقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.





كما اهتمت الصحف أيضا بإعلان السلطات في المغرب تفكيك خلية من أربعة عناصر يشتبه في موالاتهم لتنظيم ما يسمى (داعش) وتخطيطهم لتنفيذ "هجمات إرهابية".





وقال بيان لوزارة الداخلية إن شرطة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك خلية "تتكون من أربعة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة"، بحسب ما نقلت "يورونيوز".





وأوضح البيان أن معتقلًا سابقًا أُدين في قضية إرهاب "قام باستقطاب" أفراد الخلية و"خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام".





وأشار إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع، إضافة إلى مخطوطات "تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر" داعش.





وكان الموقوفون ينشطون بمدينة سيدي سليمان (غرب).





وأوقفت السلطات الأمنية العام الماضي 79 شخصًا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.





محليا، أبرزت الصحف تأكيد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي أن دولة الإمارات أصبحت مركز جذب رئيسًا للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية، مؤكدًا أن الإمارات أرض الفرص والإنجاز والاستثمار.





وقالمحمد بن راشد «لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم، ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالميًا، ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي».





وأضاف «نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية، ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارًا لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا».



