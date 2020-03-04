المصري يواصل تحضيراته لـ نهضة البركان.. اليوم

يواصل اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي استعداده لمواجهة منافسه نهضة البركان المنتظرة يوم الأحد المقبل.





ووصلت أمس الثلاثاء بعثة الفريق البورسعيدي إلى المغرب وحرص المدير الفني طارق العشري على عدم إلغاء المران في أول أيام الفريق في المغرب، وانطلق المران بتدريبات خفيفة لفك العضلات والإطالات للاعبين، لإزالة أي آثار للإرهاق على اللاعبين.





ويعكف طارق العشري والجهاز المعاون له على دراسة فريق نهضة البركان خلال تلك الأيام والتركيز على نقاط القوة والضعف لديه، من أجل التركيز عليها في الملعب في المباراة المرتقبة.



