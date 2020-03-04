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رياضة

المصري يواصل تحضيراته لـ نهضة البركان.. اليوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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نور عادل
يواصل اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي استعداده لمواجهة منافسه نهضة البركان المنتظرة يوم الأحد المقبل.

ووصلت أمس الثلاثاء بعثة الفريق البورسعيدي إلى المغرب وحرص المدير الفني طارق العشري على عدم إلغاء المران في أول أيام الفريق في المغرب، وانطلق المران بتدريبات خفيفة لفك العضلات والإطالات للاعبين، لإزالة أي آثار للإرهاق على اللاعبين.

ويعكف طارق العشري والجهاز المعاون له على دراسة فريق نهضة البركان خلال تلك الأيام والتركيز على نقاط القوة والضعف لديه، من أجل التركيز عليها في الملعب في المباراة المرتقبة.

و يواجه المصري منافسه نهضة البركان في تمام التاسعة مساءً والمقرر إقامتها على الملعب البلدي بمدينة بركان ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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