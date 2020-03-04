تونس ضد السنغال.. نسور قرطاج يتحدون أسود التيرانجا في نهائي كأس العرب

يخوض منتخب تونس مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي بنظيره السنغال، اليوم، الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة.





وكان منتخب تونس تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره المغربي برباعية نظيفة، في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب السنغال، الذي شارك في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر، بدعوة من الاتحاد العربي، بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح.







ويسعى منتخب نسور قرطاج، للدفاع عن لقبه، الذي توج به على حساب المنتخب السعودي، عام 2012.



