AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تونس ضد السنغال.. نسور قرطاج يتحدون أسود التيرانجا في نهائي كأس العرب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:11 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض منتخب تونس مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي بنظيره السنغال، اليوم، الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة.

وكان منتخب تونس تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره المغربي برباعية نظيفة، في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب السنغال، الذي شارك في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر، بدعوة من الاتحاد العربي، بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح.

ويسعى منتخب نسور قرطاج، للدفاع عن لقبه، الذي توج به على حساب المنتخب السعودي، عام 2012.

في المقابل، يتطلع منتخب أسود التيرانجا لتفجير مفاجأة الفوز على المنتخب التونسي، لتسجيل تتويج تاريخي في بطولة عربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يد تونس تتخطى المغرب وتصل نصف نهائي بطولة إفريقيا

قدم ويد في الأولمبياد للمرة الثانية .. إنجازات فراعنة اليد لا تتوقف

منتخب الشباب في مواجهة العراق بكأس العرب.. اليوم

منتخب تونس يهزم المغرب برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح 5 - 6 في كأس العرب للشباب

ترشيحاتنا

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

محمد الموجي.. قاضته أم كلثوم بسبب «للصبر حدود» وهكذا تصرف معها

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

تونس ضد السنغال.. نسور قرطاج يتحدون أسود التيرانجا في نهائي كأس العرب

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

AdvertisementS

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

محمد إبراهيم يكشف سر استغناء الزمالك عنه لـ المقاصة.. فيديو

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

نجم الأهلي السابق يوجه تحذيرا شديدا للاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 والقنوات الناقلة

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

تونس ضد السنغال.. نسور قرطاج يتحدون أسود التيرانجا في نهائي كأس العرب

وائل جمعة: مباراة صن داونز صعبة.. وهناك عناصر في الأهلي تفتقد الخبرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور