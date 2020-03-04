AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرجوك توقف عن الفوز.. الخطاب الملعون وراء هزائم ليفربول

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
ودع فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي محمد صلاح، منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، من دور الـ 16، بعد الهزيمة على يد تشيلسي بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، بملعب "ستامفورد بريدج".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي لليفربول في ثلاث بطولات، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا، وواتفورد بالدوري الإنجليزي، حيث كانت الأولى بعد تحقيق الانتصارات في 27 مباراة متتالية.

الخطاب الملعون
يبدو أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، اقتنع بالرسالة التي تلقاها من مشجع مانشستر يونايتد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، بالتوقف عن الفوز.

وكان المشجع الصغير قد أرسل خطابًا لكلوب يطالبه فيه بإنهاء مسيرة انتصارات ليفربول، حيث قال: "عزيزي يورجن كلوب.. اسمي دراغ، عمري 10 سنوات، أشجع فريق مانشستر يونايتد، وهذا السبب الذي دفعني لكتابة هذا الخطاب".

وأضاف: "يحقق ليفربول العديد من الانتصارات هذا الموسم، إذا حققت الفوز في 9 مباريات أخرى، ستصبح صاحب أفضل مسيرة انتصارات في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، هذا أمر محزن بالنسبة لي كوني انتمي لمان يونايتد".

واستطرد: "أطلب منك أن تجعلهم يخسرون في المباراة المقبلة، يجب أن تعطي الفريق الآخر فرصة التسجيل، آمل أن أكون أقنعتك بعدم الفوز في الدوري الإنجليزي، أو الفوز بمباراة أخرى، مع خالص تقديري".

وحول هذا الأمر، رد كلوب على دراغ في خطاب رسمي من ليفربول قائلًا: "لسوء حظك، لا أستطيع الموافقة على طلبك، ليس هذا خياري، مثلما تريد أنت أن يخسر ليفربول، وظيفتي تملى على أن أفعل كل ما في وسعي لأساعد ليفربول على الفوز، كي أسعد الملايين حول العالم التي ترغب مني أن أفوز، لذلك لا أريد أن أخذلهم".

وأضاف كلوب: "يمكنني أن أقول بكل أمانة إن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو شغفك لكرة القدم ولناديك، مانشستر يونايتد حقا محظوظ بك يا صغيري، آمل إذا كنا محظوظين بما فيه الكفاية لتحقيق الانتصارات أو التتويج بالبطولات، لا تشعر بخيبة أمل، لأن نادينا منافسون أقوياء، فإننا نكن لبعضنا الاحترام والتقدير، تلك هي ما تعنيه كرة القدم لي".

ويستهدف ليفربول خلال الفترة المقبلة، استعادة توازنه على الصعيد المحلي والأوروبي، في ظل سعيه للحفاظ على حظوظه، في التتويج بلقبي البريميرليج، دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، إلا أن ليفربول يواصل سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.

ويعتبر ليفربول حقق لقب دوري الإنجليزي الغائب عن أسوار آنفيلد منذ 30 عاما، إكلينيكيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون سلاحه الفتاك.. توتنهام يحاول تعطيل قطار ليفربول في الدوري الإنجليزي.. اليوم

مانشستر يونايتد يبحث عن فك عقدة ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

محمد صلاح يستهدف فك عقدة مانشستر يونايتد

محمد صلاح يفك عقدة الفرق الكبرى ويضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثاني

التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

كلوب يرفض طلبا غريبا من طفل مشجع لمانشستر يونايتد بخصوص ليفربول

ترشيحاتنا

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

تفاصيل علاج كورونا بدواء الملاريا

محمد الموجي.. قاضته أم كلثوم بسبب «للصبر حدود» وهكذا تصرف معها

حدث ليلا.. ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لـ أحمد العوضي.. وحماس تطلب مساعدة مصر.. وإغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

أرجوك توقف عن الفوز.. الخطاب الملعون وراء هزائم ليفربول

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

AdvertisementS

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 والقنوات الناقلة

يكشف حقيقة مرضه بالسرطان.. طالع تصريحات ميتشو مدرب الزمالك السابق

محمد إبراهيم يكشف سر استغناء الزمالك عنه لـ المقاصة.. فيديو

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

رقمان سلبيان لـ كلوب مع ليفربول في ليلة السقوط أمام تشيلسي

نجم الأهلي السابق يوجه تحذيرا شديدا للاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي