وفد «مجلس الوزراء» يشيد باستجابة أسيوط لـ 99% من شكاوى المواطنين.. صور

أشاد اللواء أشرف مصطفى مدير المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بجهود كافة الأجهزة التنفيذية القائمة بالعمل بمنظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسيوط وتحقيق معدل انجاز واستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة 99% من اجمالي الشكاوى البالغ عددها 7734 شكوى حتى مارس ٢٠٢٠ بعد فحصها وإيجاد الحلول المناسبة لها كما أكد على أن الهدف السامي من منظومة الشكاوى تحسين آداء الجهات الحكومية من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مما سيؤدى إلى تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة واستنتاج المؤشرات الإيجابية مما يعد مرحلة استباقية لحل مشاكل إنماء الدولة في كافة الاتجاهات.





جاء ذلك خلال لقاء وفد منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى مدير المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء والدكتور إيهاب محمود مدير متابعة الجهة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ومنيرة بكرى مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة وعمرو زهري مسئول منظومة الشكاوى بالمحافظة ولفيف من رؤساء المراكز والأحياء والقيادات التنفيذية ومسئولي منظومة الشكاوى الحكومية بالمراكز والأحياء والمديريات.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والعمل على تكثيف جهود مسؤولي المنظومة بالمحافظة لرفع معدلات الإنجاز وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع المسئولين في كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها من خلال الربط الإلكتروني بمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء.





واستعرض مدير متابعة الجهة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء مؤشرات ونسب استجابات الشكاوى حتى مارس 2020 بالمحافظة والتي ارتفعت عن الفترات السابقة لتصل إلى 99 % كما استعرض طبيعة عمل المنظومة والتي يجرى العمل بها تنفيذًا لقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ لتلقي شكاوى المواطنين والإستجابة لها وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين والذى يتضمن ضرورة توحيد مصادر تلقى الشكاوى وربط البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة والمديريات والهيئات الحكومية لضمان سهولة إتاحتها لجميع المواطنين ومعالجة الشكاوي بشكل فوري وفعال في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.





وفي نهاية اللقاء عقد الوفد اجتماعًا مع مديري إدارات خدمة المواطنين ووحدات منظومة الشكاوي بمراكز وأحياء المحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.





يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.