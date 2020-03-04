نقدا وبالكروت البنكية.. بدء تفعيل خدمة التحصيل وشحن الكهرباء بجنوب القاهرة

قام المحاسب محمد محمود السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب احمد فؤاد رئيس قطاعات الشئون التجارية والعميد وليد السيد المدير التنفيذى بشركة فوري دهب، بتفعيل خدمة التحصيل والشحن لجميع انواع العدادات العادية ومسبوقة الدفع للمشتركين نقدا أو من خلال الكروت البنكية بماكينات الهاند هيلد من خلال محصلى شركة الكهرباء.





يأتي ذلك فى إطار الحرص على تطبيق توجيهات الدولة لتحقيق الشمول المالى وعملا على تحسين الأداء بقطاعات الشئون التجارية وتقديم خدمة مميزة لعملاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى ظل رؤية الشركة القابضة لكهرباء مصر الريادة والتميز عالميا لطاقة كهربائية مستدامة.





وقال العميد وليد السيد المدير التنفيذى بشركة التحصيل إنه تم بدء تطبيق الخدمة بإدارات إيرادات المهندسين وجارى التعميم على كافة الإدارات على مستوى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقد تسلم اليوم بعض المحصلين عدد من ماكينات عملية التحصيل والشحن الفوري.