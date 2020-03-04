تعرف على موعد الإعلان عن هاتف OnePlus 8 الجديد

أفاد تقرير صادر من موقع "TechRadar India "، بأن شركة ون بلس OnePlus تعتزم الإعلان عن هواتف OnePlus 8 المرتقبة خلال شهر أبريل القادم.





وقد أعلنت الشركة الصينية في شهر فبراير المنصرم، أن حدث الإعلان عن الجيل التالي من هواتفها الذكية سيعقد عبر الإنترنت، وليس في الواقع، نافية أن يكون السبب وراء القرار هو تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث التقنية الكبرى.









ووفقا لموقع TechRadar India، فإن الشركة ستعلن عن هاتفي "ون بلس 8"، و"ون بلس 8 برو" منتصف شهر أبريل المقبل، بالرغم من أنها أعلنت عن هاتفي "ون بلس 7"، و"ون بلس 7 برو" في شهر مايو خلال العام الماضي.









وبالرغم من أن "ون بلس" لم تعلن عن المواصفات الرسمية للهواتف المرتقبة، إلا أن التسريبات السابقة كشفت عن التصميم، وبعض المواصفات، بما في ذلك أن الشركة قد تعلن عن ثلاثة طرازات من الهاتف، وهي OnePlus 8، وOnePlus 8 Pro، وOnePlus 8 Lite.





وبالنظر إلى تأكيد OnePlus العام الماضي، على أن جميع أجهزتها المستقبلية ستشهد معدلات تحديث عالية ، من المتوقع أن يكون معدل تحديث OnePlus 8 Lite هو 90Hz.، حيث تكشف التسريبات عن إعداد كاميرا ثلاثية، مع كاميرا رئيسية عالية الدقة وعدسة فائقة السرعة ومستشعر عمق ToF.









وأما بالنسبة إلى OnePlus 8، فقد ننظر إلى شاشة منحنية أكبر بحجم 6.6 بوصة مع كاميرا أمامية بثقب في الشاشة أعلى الزاوية اليسرى، في حين أن الدقة ستبقى Full HD + ، فمن المحتمل أن تجعل الانتقال إلى معدل تحديث 120Hz. في الجزء الخلفي، وحسبما ورد في السريبات فإن الهاتف سيأتي بكاميرا ثلاثية مشابه OnePlus 7T Pro ، بكاميرا أساسية عالية الدقة.