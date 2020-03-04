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حوادث

النيابة العامة: تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:43 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
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محمد عبدالله
إزاء تلقي النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استفسارات من بعض المشاركين حول انتدابها عاملين بالجهات الحكومية للعمل بالنيابة العامة؛ فإن النيابة العامة تؤكد أنه على أثر تَفاهمٍ بينها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ فقد اتفقت الجهتان على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية - بدءًا مِن 1/3/2020 مـ ولمدة شهر - عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا؛ لاتخاذ إجراءات اختبارهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإداري بالنيابة العامة. وتؤكد النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإداري للدولة؛ التزامًا بالقانون والقواعد المنظمة لذلك.

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