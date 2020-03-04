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أخبار العالم

إيران تلغي صلاة الجمعة في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:12 م
صلاة الجمعة في إيران
صلاة الجمعة في إيران
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أ ش أ
أعلن رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة بإيران حاج على أكبري، اليوم الأربعاء، أنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، فإنه لن تقام صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات بعد غد.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران قد صرح، في وقت سابق، بأنه استنادا إلى القرار الأخير الصادر عن هيئة إقامة صلاة الجمعة في إيران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة ليوم 28 فبراير الأسبوع الماضي في طهران.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، أنه بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإذا لزم الأمر بحث إغلاق المدارس الأسبوع المقبل أيضا.

جدير بالذكر أن إيران تشهد إلى جانب عدة دول في العالم تفشيا متسارعا ومقلقا لفيروس كورونا، رغم الإجراءات الوقائية المعلنة، التي تشمل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وقد وصلت حصيلة الوفيات جراء الفيروس حتى الآن إلى 92 حالة، فيما تم رصد 2922 حالة إصابة.
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