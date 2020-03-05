عماد متعب: أجبرت على الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الاستمرار كموظف

أكد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه اعتزل الكرة على بغير إرادته، مشددًا على أنه أغلق هذا الملف منذ أن تولى حسام البدري، قيادة منتخب مصر.





كان عماد متعب حمل مسئولية اعتزاله كرة القدم لحسام البدري، بسبب استبعاده الدائم له أثناء تواجده مديرا فنيا للأهلي، ما جعله يعتزل في النهاية.





وأضاف عماد متعب، خلال استضافته عبر برنامج "جمهور التالتة" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، "اعتزلت كرة القدم رغمًا عني، وأغلقت ملف اعتزالي بعد تولي البدري قيادة المنتخب".





تابع عماد متعب "لم يكن لي مكان في الأهلي، ولم أكن موفقًا في التعاون السعودي، وذهبت فقط لكي أشارك لأنه قيل إنني لا أستطيع اللعب".





وأوضح عماد متعب، "عدت من التعاون وكان عقدي قد انتهى مع الأهلي، وقلت لهم سأستمر، والتواصل كان مع محمد يوسف المدرب المساعد وقتها، وأخبرته بأنني لن أعتزل والأولوية للأهلي، وانتظرت كثيرًا".





استكمل عماد متعب حديثه، قائلًا "محمد يوسف قال لي صراحة انضم للأهلي موسم على سبيل التكريم، وقلت له أنا بذلك سأخذ مكان لاعب في القائمة، إذا أعطني الفرصة لأتدرب وأشارك لأني أرفض دور الموظف الذي يتقاضى راتبًا ولا يعمل، ولكن لم يتحدث معي بعدها، ومحمود الخطيب رئيس النادي سألني ماذا سأفعل قلت له سأستمر، ولم يتحدث معي مرة أخرى، وظللت منتظرًا حتى يوم 30 وهو آخر يوم في القيد".



