أمريكا.. ولاية كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، الطوارئ في جميع أرجاء الولاية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد داخلها.





وقال حاكم الولاية في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولاية إلى 53 حالة".





​وكان نائب الرئيس الأمريكي، رئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا الجديد، مايك بنس، قد أعلن قبل يومين، تشديد حظر السفر المفروض على إيران استجابة إلى تفشي المرض في أراضيها.



