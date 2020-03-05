AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا.. ولاية كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، الطوارئ في جميع أرجاء الولاية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد داخلها. 

وقال حاكم الولاية في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولاية إلى 53 حالة".

​وكان نائب الرئيس الأمريكي، رئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا الجديد، مايك بنس، قد أعلن قبل يومين، تشديد حظر السفر المفروض على إيران استجابة إلى تفشي المرض في أراضيها.

وكشفت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أول حالة بسبب فيروس كورونا في هونج كونج

ترامب يعين نائبه مايك بنس مسئولا عن ملف فيروس كورونا

قرار عاجل من البحرية الأمريكية بشأن فيروس كورونا

أمريكا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في كاليفورنيا

أمريكا: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية أوريجون

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل سلمت مصر علاج فيروس كورونا لـ الصين؟ .. الصحة تجيب

قرار عاجل من فايلر بشأن رمضان صبحي.. تفاصيل

أحمد حسن: خلاف كبير بين جهاز منتخب مصر حول ضم أحمد فتحي

بعد المنشور المثير للجدل.. رد فعل ناري من ياسمين عبد العزيز على شقيقها

بوس وأحضان.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد قرار حبسه عاما

الكاف يغرم الترجي 10000 دولار بسبب شماريخ جماهيره أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي الرحلات يؤكد مشاركة السيارات الكلاسيكية في معرض Automech Formula القادم

في البيت الأبيض.. لقاء يجمع ترامب وكيم كاردشيان.. ما السر؟

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة