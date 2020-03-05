في أسبوع واحد.. 3 طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر

قشرة الشعر من المشكلات المزعجة التي تواجه الكثير من الفتيات، ويرجع ظهورها إلى عدة أسباب، ومنها أسباب لها علاقة بالصحة النفسية، أو لها علاقة بالصحة الجسدية، وبالرغم من وجودها بكثرة في الشعر إلا أن لها طرقا منزلية رخيصة الثمن تمكنك من التخلص منها في أسبوع واحد.
علاجات منزلية للتخلص من قشرة الشعر وفقًا لموقع "stylesatlife".
الليمون
الليمون هو واحد من العلاجات المنزلية القوية لقشرة الرأس، يساعد حامض الستريك في الليمون جلد فروة الرأس على استعادة مستوى الحموضة، وهذا يساعد في السيطرة على إنتاج النفط على فروة الرأس لمنع نمو خلايا الخميرة، ويعد الليمون أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين C، وهو مضاد قوي للأكسدة لمحاربة الجذور الحرة التي تسبب تلفًا مؤكسدًا وتشجع على تكوين جلد فروة الرأس الصحي. وإضافة زيت جوز الهند، الذى هو عامل طبيعي مضاد للفطريات، يمكن أن يزيد من كفاءة عصير الليمون.
طريقة الاستخدام:
- ضعي قطرات الليمون مع زيت جوز الهند.
-قومي بتدليك فروة الرأس لمدة 3 دقائق.
- اتركي المزيج على شعرك لمدة 20 دقيقة.
- قومي بشطف الشعر بشامبو ضد القشرة.
- استخدام هذه الوصفة من مرتين لـ 3 مرات في الأسبوع.
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الحلبة
الحلبة هي علاج طبيعي مضاد للقشرة منذ القدم معروف لدى العديد من الهنود، وتحتوي هذه البذور أيضًا على الليسيثين، وهو دهن أساسي يمكنه ترطيب فروة رأسك وتقوية بصيلات الشعر، والكميات الكبيرة من الأحماض الأمينية الموجودة في الحلبة يمكن أن تمنع جفاف وتساقط الشعر بسبب قشرة الرأس.
طريقة الاستخدام:
- ضعي عصير الليمون على مشروب الحلبة.
- اضيفي القليل من الماء.
- قسمي فروة الرأس بالتساوي.
- دلكي فروة الرأس واتركيه لمدة 45 دقيقة.
- اشطفي شعرك بالماء الفاتر.
زيت الزيتون
زيت الزيتون هو علاج منزلي ممتاز لعلاج قشرة الرأس الجافة، وتشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون يعزز فعالية العديد من العوامل العشبية مثل العسل والبيض وزيت الخروع لعلاج فروة الرأس، ويمكن أن يؤدي تطبيقه مباشرةً على فروة الرأس إلى تقليل النهايات الجافة والجفاف وتساقط الشعر.
طريقة الاستخدام:
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- أضيفي إليها 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- ملعقة صغيرة من الزبادي وقومي بالخلط جيدًا.
- قومي بتدليك فروة الرأس مرتين في الأسبوع.