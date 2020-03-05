في أسبوع واحد.. 3 طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر

من المشكلات المزعجة التي تواجه الكثير من الفتيات، ويرجع ظهورها إلى عدة أسباب، ومنها أسباب لها علاقة بالصحة النفسية، أو لها علاقة بالصحة الجسدية، وبالرغم من وجودها بكثرة في الشعر إلا أن لها طرقا

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