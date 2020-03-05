بأحمر الشفاه.. تحد جديد لاختبار النحافة.. صور





وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بعض الفتيات قمن بتحدي إظهار النحافة من خلال إظهار عظمتي الترقوة في الرقبة لأنها من أبرز علامات النحافة.







ويظهر في الصور أن الفتيات قمن بوضح أحمر شفاه على رقبتهن لإبراز التجويف في عظمتي الترقوة لتظهر النحافة.





شارك في ذلك التحدي منذ ظهوره عدد كبير من السيدات حول العالم، من خلال وضع صورهن على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رقبتهن أحمر شفاه وكأنه يغرز في رقبتهن.

من آن لآخر يفاجئنا رواد التواصل الاجتماعي بتحديات جديدة تنتشر من خلال الصور أو مقاطع الفيديو، ويبدأ الشباب بتقليدها للمشاركة في التحدي ونشر صورهم عبر "فيس بوك" و"تويتر".