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أخبار العالم

فيسبوك تعلن أول إصابة بـ كورونا بين موظفيها.. تفاصيل

الخميس 05/مارس/2020 - 10:05 ص
فيسبوك تعلن أول إصابة
فيسبوك تعلن أول إصابة بـ كورونا بين موظفينها
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سمر صالح
أعلن متحدث باسم شركة فيسبوك في بيان أنه تم تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا بمكتبها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف، كان في مكتب فيسبوك في ستاديوم إيست بسياتل في 21 فبراير.

وقد نبهت الشركة الموظفين وقالت إن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى 9 مارس، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

ونقل موقع بلومبرج عن متحدث باسم الشركة قوله في بيان: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، ولقد أبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".

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