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مرأة

علاج حرقة المعدة.. 5 حيل سريعة للقضاء على المتاعب فورا

الخميس 05/مارس/2020 - 11:33 ص
حرقة
حرقة
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لمياء الياسين
هل تعاني من حرقة المعدة و أعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بعلاجات طبيعية سريعة توفر الإغاثة الفورية من متاعب حرقة المعدة. إليك أبرز تلك العلاجات المتاحة للاستخدام الفورى والصحى بطريقة آمنة لصحتك.

1. البابونج

يستخدم البابونج بشكل تقليدي في عدد من الأمراض المعدية المعوية ويمكنك  غلي كوب من الماء ووضع كيس من شاي البابونج فيه لمدة 10 دقائق. أخرج الكيس وتناول الشاى ساخنا.  

2. مضغ العلكة

مضغ العلكة او اللبان. يمكن أن يساعد في تقليل ارتداد الحمض عن طريق تحفيز اللعاب وابتلاعه ، وبالتالي تحسين الإحساس بالحرقة في الصدر يجب مضغ العلكة لمدة نصف ساعة بعد الوجبات.

3- العسل

من المعروف أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وفقا لدراسة ، العسل كونه سائل لزج يمكن أن يخفف من حرقة. بالإضافة إلى ذلك ، العسل مفيد أيضًا في منع ارتجاع المريء  تستهلك 5 مل من العسل.

  4. شرب الماء .

يمكن لمياه الشرب أن تساعد في علاج حرقة المعدة عن طريق زيادة مستوى درجة الحموضة في المعدة ، وتخفيف الحمض وتطهير المريء ، وبالتالي إحداث راحة فورية.

5 ..الزبادي

عند تناوله له تأثير مهدئ على المعدة يمكن أن يساعد في تخفيف حرقة المعدة. أنه يحتوي على البروبيوتيك ، والتي تساعد في تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء ، والتي بدورها ، تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
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