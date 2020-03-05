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بين الناس

رسلان .. يطلق الـ Smart tests فى ختام فاعليات الأسبوع التدريبي بمياه أسيوط

الخميس 05/مارس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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منار نور
اختتمت اليوم، فاعليات الأسبوع التدريبي والبرامج التدريبية التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، بقاعات المركز الأقليمى المختلفة بأسيوط، والمدعمة بأحدث الأساليب التفاعلية مع المتدربين، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، و الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه ،  عمرو عزت الماحي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة، و توم ديفنشنزو - رئيس فريق تحليل البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطــف عــــزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  ورؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة كان من بينهم ( الأقصر، والفيوم، الجيزة، المنيا، قنا، القاهرة).

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أن فاعليات الأسبوع التدريبي تضمنت بث مباشر للبرامج العملية المنفذة بورشة المحابس للتعرف على كيفية صيانة العدادات والمحابس، بجانب التدريبات النظرية بالمركز الإقليمي، وإتاحة الفرصة لمتابعتها  وحضورها من أى مكان.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الأسبوع التدريبي كان بمشاركة 7 شركات  تابعة للشركة القابضة للمياه تمثلت في (الأقصر، المنيا، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، بنى سويف، سوهاج )، بهدف تبادل ونقل الخبرات.

  واشار رسلان أهمية إطلاق أحدث أساليب التقويم والاختبارات الذكية   Smart tests والمنفذة  لأول مرة فى مياه أسيوط، والتى تستهدف مساعدة المتدربين بصفة عامة والفنيين على وجه الخصوص لما تتسم به من ملاءمتها وتوافقها مع جميع مستويات التعلم، والتى تم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وبنهاية الحفل الختامي للفعاليات التدريبية، تقدم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادي الجديد شهادات الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركات المياه والمتدربين والمدربين المشاركين فى فاعليات الأسبوع التدريبى والقائمين على ذلك الأسبوع.
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