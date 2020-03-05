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رياضة

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

الخميس 05/مارس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت مصادر خاصة داخل ادارة النادي الأهلي عن موقف ادارة القلعة الحمراء من ازمة نجم فريق الكرة الأول صالح جمعة ودهسه لأحد الموظفين خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت مصادر خاصة داخل إدارة الأهلي، أن الإدارة كلفت الشئون القانونية بالنادي بمتابعة الموقف وتقديم تقرير مفصل عن الواقعة وعنما حدث بها.

وشددت المصادر على أن إدارة النادي الاهلي ليست طرفًا في الأزمة لا من قريب أو من بعيد ولكنهم بتابعون الموقف بترقب شديد وذلك قبل صدور اي قرار.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اتهام لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة وتبين أن اللاعب، كان يقود سيارة شقيقه عبدالله، لاعب الزمالك. 

وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين ان الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم واصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى مستشفى مصر الدولي لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به. 
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