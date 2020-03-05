دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

وكشفت مصادر خاصة داخل إدارة الأهلي، أن الإدارة كلفت الشئون القانونية بالنادي بمتابعة الموقف وتقديم تقرير مفصل عن الواقعة وعنما حدث بها.





وشددت المصادر على أن إدارة النادي الاهلي ليست طرفًا في الأزمة لا من قريب أو من بعيد ولكنهم بتابعون الموقف بترقب شديد وذلك قبل صدور اي قرار.





و كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اتهام لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة وتبين أن اللاعب، كان يقود سيارة شقيقه عبدالله، لاعب الزمالك.



