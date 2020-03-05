يوم رياضي لوحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بتجارة عين شمس

نظمت وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة جامعة عين شمس يوم رياضى لطلاب الوحدة وذلك تحت رعاية أ.د خالد قدرى عميد الكلية وأ.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف د. حنان حسين مدير الوحدة وشهد أحداث اليوم تسليم الطلاب شهادات برنامج (( كورت 1 )) والذى قد سبق تنظيمه من قبل الوحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2020.





وشهد اليوم الرياضى تواجد عدد من الألعاب الرياضية منها تنس الطاولة والهوكى وبعض الألعاب الأخرى وسط حفاوة من طلاب الوحدة والذين شاركهم فى الألعاب، الدكتور خالد قدرى الدكتورة جيهان رجب والدكتورة حنان حسين وسط سعادة من الطلاب وشعورهم بالجو الأسرى داخل الكلية.





أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.

وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.

وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية، مشددا على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



