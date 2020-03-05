خلال تكريمة أسر الشهداء.. وزير الداخلية: التاريخ سيسطر بأحرف من نور بطولات أبنائنا

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على إمتداد مواقع الوطن، مؤكدًا أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يُعد تكريمًا للجميع، جاء ذلك خلال الإحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس بمجمع إحتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة ، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وحضر الاحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.





فى بداية الإحتفال وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال الذين إستشهدوا أثناء تأدية واجبهم ، وضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء.





وخلال الإحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية وللقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى على كل أوجه الدعم للعمل الأمنى، مؤكدًا أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار، محل تقدير من الدولة وعلى كافة المستويات.





وأشاد الوزير بحرص رجال الشرطة المصابون وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وسام إضافى فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر وإعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.





وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التى قام بها أبناء جهاز الشرطة فى هذه المرحلة ، والتى تعد إمتدادًا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة.









وأكد أن هيئة الشرطة تؤدى رسالة سامية فى تأمين مسيرة العمل الوطنى وهى دائمًا موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصرى العظيم وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن فى أمن وأمان.





وأوضح الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديرًا لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ فلسفة التفانى وإنكار الذات فى العمل، بما يُسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة، للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور فى مختلف مجالات العمل الأمنى.





من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسى، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم، الذى يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.