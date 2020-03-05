مياه أسيوط الأولى بمسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

اختتمت اليوم مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمشاركة 9 شركات بالوجه القبلى تمثل شركات مياه (الجيزة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، وأسيوط)، والتى تضمنت محورين هما ( كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور) و ( مسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة ) من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين ومهاراتهم فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمحطة نزلة عبد اللاه.
وذلك بحضور اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه ، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة مياه أسيوط والوادى الجديد ورؤساء إدارات شركات المياه بالأقصر والمنيا وقنا والفيوم والقاهرة والجيزة وبنى سويف.
أعلن العميد عمرو الشيخ، رئيس لجنة التحكيم، أن فريق شركة مياه أسيوط حصل على المركز الأول فردي في مسابقة تسرب الكلور، وكان المركز الثاني من نصيب شركة مياه الفيوم والمركز الثالث لشركة مياه الجيزة بمسابقة المهارات الفردية للكلور، كما حصل على المركز الأول في مسابقة جماعي السيطرة على تسريب الكلور شركة مياه الفيوم وعلى المركز الثاني شركة مياه البحر الأحمر والمركز الثالث شركة مياه أسيوط، بالاضافة لحصول شركة الجيزة على المركز الاول وشركة اسيوط على المركز الثانى ومحافظة الاقصر على المركز الثالث بمسابقة الدخول للاماكن المغلقة كما حصلت شركة الفيوم على المركز الاول وشركة الجيزة على المركز الثانى وشركة المنيا على المركز الثالث بمسابقة المهارات الفردية النسبية.
أما في مسابقة اماكن مغلقة حصلت على المركز الأول شركة مياه الجيزة والمركز الثاني شركة مياه أسيوط، والمركز الثالث شركة مياه الأقصر.
وأعلن، المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه، أن الفرق الحاصلة على المركز الأول في مسابقتي تسريب الكلور والتعامل مع الأماكن المغلقة سيتم ترشيحها للمشاركة في المسابقة الدولية للسلامة والصحة المهنية المقرر تنظيمها في ألمانيا هذا العام.