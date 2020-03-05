خليك مصحصح.. طبيبة تكشف مكونات زبادي الفواكه





قالت شيرين زكي ان الزبادي بالفراولة الغير طبيعية تكون بمكوناته صبغة الكارمين أو ال E120 التي يتم اضافتها على الزبادي او اللبن او الزبادو بطعم الفراولة ويتم اضافتها على مصنعات اللحوم كاللانشون والسوسيس وغيرها .





كما توجد بعض المنتجات التي بتم استبدال صبغة الكارمين بلون طبيعي مستخلص من الفجل وتوجد علي مكونات المنتج.





واكدت شيرين ان كلتا الصبغتان من مصدر طبيعي الكارمين من خنفساء الكوشونيل التي يتم تجفيفها وطحنها وتنقيتها لكن وجود شوائب بها قد يتسبب في أعراض حساسية عند البعض لاسيما الأطفال بالإضافة إلى شعور البعض بالإشمئزاز والتقزز من أن مصدر الصبغة هي أجساد خنافس الكوشينيل المجففة والمسحوقة .





ونصحت شيرين المستهلكين، قائلة: "خليك مصحصح وإقرأ مكونات أي منتج غذائي وإعرف الفرق".