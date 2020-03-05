لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

أكثر السائقين خبرة لا يعرفون دائمًا كل التفاصيل الصغيرة أو الفروق الدقيقة التي بإمكانها جعل القيادة أسهل والتي قد لا تكتسبها من مراكز تعلم القيادة، إليك ١٠ حيل للشعور بالراحة عند القيادة، وطرق تجنب المواقف الخطرة لكي تصبح سائقًا واثقًا من نفسه:

١ . تحقق من ضبط جميع المرايا بشكل صحيح

إذا لم يتم ضبط المرايا بشكل صحيح، تظهر لك نقطة عمياء، تعتبر النقطة العمياء جزءًا من الطريق وقد تحجب عنك رؤية سيارة قادمة مسرعة، وللتخلص من النقاط العمياء، اضبط مرايا العرض الجانبية حتى لا تظهر سيارتك فيها، كما يجب ضبط مرآة الرؤية الخلفية حتى تتمكن من رؤية النافذة الخلفية لسيارتك تمامًا، وعند ضبط المرايا يجب أن تكون في وضع القيادة الطبيعي.





٢. عليك الشعور بأين تتجه العجلات

إذا أردت تجنب الحفر على الطريق وعدم خدش الإطارات عند وقوف السيارات، عليك تعلم الشعور بمكان اتجاه العجلات، جرب هذا المثال (خذ قارورة بلاستيكية فارغة، وادهسها بقدمك، ثم ضعها على الطريق، ابدأ القيادة مع فتح النافذة لسماع صوت الزجاجة عند ضغط العجلات عليها.





٣. اعتمد على المرايا والنوافذ عند ركن السيارة



عند الركن بشكل عمودي، توقف عند رؤية الرصيف أسفل المرآة الجانبية، أما عند الركن بشكل متوازي مع الرصيف فتوقف عند رؤية الخط الجانبي في السيارة يطابق خط الرصيف.



٤. جفف الفرامل بعد القيادة في بركة مياه

حتى أصغر برك المياه الصغيرة من الأفضل أن تبطئ عندها وتخرج منها بسلاسة دون المناورة أو تغيير السرعة، فإذا كنت تقود سريعًا هناك فرصة لدخول الماء إلى نظام الإشعال وجعل المحرك يتعطل، بعد اجتياز بركة كبيرة، لا توقف محركك فجأة ولا تغير سرعتك، بل قم بتجفيف الفرامل أولًا من خلال الضغط على دواسة الوقود، ثم الضغط على دواسة الفرامل عدة مرات، الاحتكاك يسبب الحرارة، لذلك يتبخر الماء منها.





٥. راقب واتبع السيارات العالية على الطريق

ليس عليك مراقبة للسيارة التي أمامك مباشرةً فقط ولكن أيضًا السيارات العالية، فسائقو (الشاحنات والحافلات) يرون جميع حالات الطريق بشكل أكثر وضوحًا، فإذا بدأوا في تغيير الممر الذي يسيرون فيه مرة واحدة، فمن المحتمل أنهم شاهدوا حادث سيارة أو نوعًا مختلفًا من حواجز الطرق، اتبعهم وقم بتغيير الممر أيضًا.







٦. اخفض مرآة الرؤية الخلفية في الليل

لا يعلم العديد من السائقين أن مرآة الرؤية الخلفية القياسية لها وضعان: الوضع النهاري والوضع الليلي، لتجنب التعرض للعمى بسبب أضواء سيارة خلفك، قم بتغيير زاوية لمرآة عن طريق سحب الذراع للأسفل.

٧. قم بتشغيل مكيف الهواء

حتى عندما لا تستخدم مكيف الهواء (على سبيل المثال:في فصل الشتاء)، قم بتشغيله بانتظام لفترات قصيرة من وقت لآخر، وإلا سيحدث تسرب في المبرد، وستبتل أنابيب السيارة.





٨- إذا رأيت السيارة في الحارة المجاورة تبطئ فاتبعها

إذا رأيت سيارة في الحارة المجاورة تتباطأ، فعليك فعل الشيء نفسه، فمن المحتمل السائق يحاول السماح للمشاة أو الحيوانات بالمرور .





٨- لا تدع وهم السرعة المنخفضة يخدعك

ما قد لا تعرفه أن السرعة على الطريق المستقيم تبدو أقل بمرتين مما هي عليه بالفعل، فإذا لم تبطئ قبل الدوران قد تبدأ السيارة في الانزلاق.





٩- لا تقم بتدوير العجلات مسبقًا عندما تسلك المنعطف الأيسر

من الخطر تدوير العجلات مسبقًا قبل الدخول في منعطف أيسر، فإذا صدمتك سيارة من الخلف قد تنقلب سيارتك في المسار المعاكس مما يترتب عليه كوارث.

١٠- استخدم فرامل اليد بانتظام

استخدم فرامل اليد بانتظام لإبقائها قيد التشغيل، الاستثناء الوحيد هو الطقس البارد جدا ففي مثل هذه الظروف من الأفضل تجنب استخدام فرامل اليد حتى لا تتجمد وسادات الفرامل.

