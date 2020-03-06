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سيارات

سبب لن تتوقعه صنعت لأجله مقابض أبواب السيارة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:01 ص
مقابض السيارة
مقابض السيارة
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عزة عاطف
قد تظن أن المقابض المثبتة على كل باب من أبواب عدد كبير من السيارات ما هي إلا لتثبيتك عند أخذ السائق منعطف أسرع قائلًا مما تخيلت، فتضع يدك بسرعة عليها لتتشبث بها وقد لا تلجأ إليها من الأساس.

لكن ما لا تعرفه أن لهذه المقابض عملا آخر صممت له خصيصًا من قبل شركات السيارات العالمية، فهذه المقابض صنعت لمساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة ما.

فيستطيع الشخص ذو القدرة المحدودة على الحركة أو الدخول إلى السيارة، وفقًا لموقع كارز دوت كوم أن يتمسك بها لمساعدته حتى يتمكن من أخذ مقعده على كرسي السيارة.

وهذا لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة أو أي شخص يفتقر إلى قوة الساق التمسك بالمقبض لكي يتخذ وضعه على المقعد بشكل مريح.

وتعتبر هذه المقابض واحدة الأشياء الغامضة الموجودة داخل السيارات والتي قد لا يهتم الكثيرون بالبحث عن سبب تصميمها الأساسي.
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