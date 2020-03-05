بعد انتشار كورونا.. ضاحي خلفان: مؤلم وضع مستشفيات إيران في مواجهة الأزمة الصحية





وانتقد نائب قائد شرطة أبوظبي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " إدارة النظام الملالي للبلاد حيث غرد قائلا: والأكثر إيلاما سوء إدارة الملالي للبلاد".





واختتم تدوينته قائلا "شعب إيران ابتلي فعلا بحكام جهلة في العصر الحادي والعشرين."





ويُشار إلي أن منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد، بات متفشيا بشكل كبير فى إيران، محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية فى البلاد.





وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي له، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية، يعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد، مشيرا إلي أن الوضع لم يعد سهلا، والحد من تفشيه في البلاد، صعب لكنه ليس مستحيلا".









وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية، من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس، والأكسجين".

أعرب نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، عن حزنه الشديد للوضع الصحي بالمستشفيات الإيرانية والذي ظهرت عليه بسبب انتشار فيروس كورونا بالبلاد حيث قال " مؤلم وضع مستشفيات ايران في مواجهة الأزمة الصحية".