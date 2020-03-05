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ديني

خالد الجندي: هذه "النُكت" تكفّر صاحبها.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 09:33 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ترديد نكات، يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم، طرفا فيها، لافتا إلى أن هذا الامر يقع صاحبه فى المحظور ويصل إلى الكفر.


واستشهد  الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، بهذه الآية الكريمة: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم".


كما حذر الجندى، من الدعاء إلى الله بأدعية لا تليق بصفاته الإلهية سبحانه وتعالى، منها: "يا رب متظلمنيش.. يا رب متنسنيش" .


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