40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي





وعلى الرغم من سعرها الخيالي إلا أنها تأتي "بدون سقف" وبمقعدين فقط أي أن المقعد الواحد يصل إلى ٢٠ مليون جنيه، مع العلم أنه سيتم إنتاج ١٢ سيارة منها فقط، وتأتي السيارة السياحية الفاخرة بسعر ١.٨ مليون جنيه إسترليني.





ونظرًا لأن كل سيارة سيتم تخصيصها بشكل فردي، فمن المحتمل أن يرتفع السعر النهائي بسرعة ليتخطى حاجز الـ 2 مليون جنيه إسترليني وفقًا للدايلي ميل.





وصرح رؤساء شركة السيارات الفاخرة التي تتخذ من كرو مقرًا لها، أنه تم بالفعل تخصيص عشرات السيارات المصنوعة يدويًا لعملائها الأثرياء قبل التسليم في أوائل العام المقبل.





وتعتبر هذه السيارة هي الأغلى على الإطلاق، إذ تتميز بمطابقة القوة الهندسية والبراعة مع الفخامة المصنوعة يدويًا من ذراع Mulliner المخصصة للشركة.





كما أنها واحدة من مجموعة السيارات الفخمة التي ستخطف الأضواء في معرض جنيف للسيارات المزمع تنظيمه هذا الأسبوع، لو لم يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

أطلقت شركة السيارات البريطانية "بنتلي" سيارتها الجديدة الأكثر تميزا والأغلى على الإطلاق «مولينر باكالار» بسرعة ٢٠٠ ميلًا في الساعة والتي وصل سعرها إلى ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني (ما يعادل ٤٠ مليون جنيه مصري).