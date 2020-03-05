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أخبار العالم

من نتنياهو إلى برزيلاي.. سياسيون ومشاهير إسرائيليون قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أدت الاجراءات الاحترازية التي تتخذها إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا بعدد من المشاهر إلى البقاء في الحجر الصحي بسبب مخاوف من كونهم مصابين بفيروس كورونا.

من بين أولئك المشاهير، الأسير الإسرائيلي السابق لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه دخل الحجر الصحي بعد عودته من رحلة إلى النمسا.

كما طلب من طلب من النجمة الإسرائيلية الفائزة بمسابقة يوروفيجن العام الماضي، نيتاع برزيلاي، التي عادت من إسبانيا، البقاء في الحجر الصحي.

ولم يكن نجم التليفزيون الإسرائيلي جاي بنس، بعيدا عن الحجر الصحي، حيث بات اليوم مطالب بالدخول إلى الحجر بسبب فيروس كورونا، على خلفيته زيارته إلى المانيا.

الخوف من الإصابة بفيروس كورونا جعل رجل الاعمال آفي نير، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيشيت ميديا ​​وزوجته شاري أريسون، سيدة الأعمال الأكثر ثراءً في إسرائيل، باتا الآن مطلوبان للدخول إلى الحجر الصحي بعد سفرهما إلى دول كانت الخارجية حذرت من السفر إليها بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وطالبت وزارة الصحة الإسرائيلية نجوم فريق كرة السلة بنادي مكابي تل أبيب، الذين سافروا مؤخرًا في جميع أنحاء أوروبا، الدخول في الحجر الصحي الذاتي.

وسياسيا، دخول عضو الكنيست عن تحالف أزرق - أبيض يوعاز هندل، الذي عاد الأسبوع الماضي من النمسا ، حيث شارك في مؤتمر حول معاداة السامية، في الحجر الصحي بمنزله في موشاف نس هاريم بوسط إسرائيل.

والتقى رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون حليوة ، برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل عدة أيام ، بعد عودة أهارون من إيطاليا، لكن قبل أن يبدأ الحجر الصحي لفيروس كورونا المنزلي لمدة 14 يوما والذي تطلبه وزارة الصحة الآن للأشخاص الذين زاروا البلد الأوروبي.
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