إيجاس تنظم ندوة للتوعية بفيروس الكورونا

في إطار نشر التوعية الطبية والوقاية من الفيروسات نظمت الادارة الطبية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يوم الخميس الموافق 5-3-2020 بمقر الشركة تحت رعاية المهندس أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور كلاُ من الدكتور محمد عمرو عبد السلام مساعد رئيس الشركة للإدارة الطبية والدكتورة شيرين عبد اللطيف مدير عام الادارة الطبية ، ندوة عن التوعية الصحية لفيروس كورونا حيث استضافت الشركة الدكتور محمد هارون أستاذ أمراض صدرية وحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر والدكتورة هناء شلبي أخصائي مكافحة العدوى .





واستعرض الدكتور هارون حقيقة فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه مشيرًا الي ان فيروس كورونا ينتقل عن طريق النفس والرزاز وتلامس الأسطح وأضاف الي ان اعراض فيروس كورونا هي الحمى والإرهاق والسعال الجفاف وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو الاحتقان الأنف أو الرشح أو الإسهال وعادة أن تكون الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيآ .





وأوضحت الدكتورة هناء شلبي عن طرق الوقاية من الفيروس بتنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحلي أوغسلها جيدآ بالصابون, ويجب الحرص علي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمي والسعال والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 اقدام) واذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس بادر بالتوجه بأماكن العناية الطبية.