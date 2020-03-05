AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 11:43 م
قرارات هامة من محافظ
قرارات هامة من محافظ الإسكندرية لصالح ذوي الهمم..صور
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عدة قرارات لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ما يضمن دمجهم في المجتمع، ويضع حلولا لمشكلاتهم.

ووجه المحافظ خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم، بعدم إصدار أي تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين بها في الرسوم الهندسية الخاصة بها. 

وقرر الشريف تخصيص عدد ٢ كابينة بشاطئ ستانلي مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عمل جزء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في الشاطئ الذي جرى تخصيصه بالمجان للمصطافين. 

وتضمنت القرارات السماح  لذوي الاحتياجات الخاصة وشخص من ذويهم بركوب الأتوبيسات أو الترام مجانا دون دفع أي أجرة والتنبيه على المحصلين بحسن التعامل معهم، مؤكدا أنه سيتم معاقبة أي مخالف أو مقصر في ذلك.

قرر المحافظ تخصيص موظفين من الديوان العام بالمحافظة لتلقي شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة فقط وحل مشاكلهم، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الأبطال وإعطائهم مكافآت خاصة تشجيعا لهم علي الاستمرار في إحراز بطولات لرفع اسم مصر عاليا.


اقرأ أيضا:
النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور
النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور
النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور
النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور
النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرفت فريد: مصر لديها أول فريق غنائي عربي للأطفال ذوي الهمم

يوسف الزيني: الاهتمام بذوي الهمم يفرز أبطالا في البارالمبية.. فيديو

أمانة الشيخ زايد بمستقبل وطن تنظم احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة.. الجمعة

طرح 122 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية.. اعرف المواعيد

مستقبل وطن بالجيزة يعلن عن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

المستقبل متاح للجميع..قنا تحتفل باليوم العالمي للمعاق

ترشيحاتنا

للتعقيم .. إخلاء صحن الكعبة من الزوار .. فيديو وصور

تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

نائب وزير الصحة السابق: حامل فيروس كورونا أشد خطرًا من المريض

منة عرفة توجه رسالة إلى على غزلان والجمهور.. تعرف عليها

بدون جراحة.. عالج البواسير بأسرع طريقة

حقيقة إصابة طالب عماني بفيروس كورونا في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب