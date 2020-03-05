النقل العام مجانا.. محافظ الإسكندرية يزف أخبارا سارة لذوي الاحتياجات.. صور

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عدة قرارات لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ما يضمن دمجهم في المجتمع، ويضع حلولا لمشكلاتهم.





ووجه المحافظ خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم، بعدم إصدار أي تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين بها في الرسوم الهندسية الخاصة بها.





وقرر الشريف تخصيص عدد ٢ كابينة بشاطئ ستانلي مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عمل جزء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في الشاطئ الذي جرى تخصيصه بالمجان للمصطافين.





وتضمنت القرارات السماح لذوي الاحتياجات الخاصة وشخص من ذويهم بركوب الأتوبيسات أو الترام مجانا دون دفع أي أجرة والتنبيه على المحصلين بحسن التعامل معهم، مؤكدا أنه سيتم معاقبة أي مخالف أو مقصر في ذلك.





قرر المحافظ تخصيص موظفين من الديوان العام بالمحافظة لتلقي شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة فقط وحل مشاكلهم، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الأبطال وإعطائهم مكافآت خاصة تشجيعا لهم علي الاستمرار في إحراز بطولات لرفع اسم مصر عاليا.







