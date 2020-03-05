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رياضة

أمير مرتضى: عقوبات الترجي قبل مواجهة أبطال إفريقيا لصالح الزمالك

الخميس 05/مارس/2020 - 11:50 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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عمرو ابوبكر

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ضد الترجي التونسي، ستؤثر عليه في المباراة التي ستجمع بينهما.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، في إياب دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على استاد رادس.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك مساء اليوم: "عقوبات الترجي داخل الملعب سيكون لها تأثير فني، وهذا لا يعطي لنا حق أن نقلل من الترجي واحترامنا لهم كمنافس قوي".

وتابع: "الغيابات كلها في الجزء الدفاعي، ولكن في الجزء الأمامي يمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، وثقتهم كبيرة جدًا في حسم التأهل لدور قبل النهائي".

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر إيقاف معين الشعباني برفقة مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي، ولاعبين بصفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا. طالع تفاصيل عقوبات الترجي.

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