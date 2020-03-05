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رياضة

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 11:58 م
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسرى غازى
احتفل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة إنبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية.

احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذى أدار مباراة إنبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولى محمد معروف الذى أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو.

وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري المصري.

وتم الاستعانة بتقنية الـ VAR داخل المباراة، وتواجد طاقم تحكيم بالكامل، ولكن لم يتم استخدام الخاصية في أي كرة داخل الملعب ولم يتواجد اي اعتراضات على قرارات الحكم.

بدأت المباراة منذ انطلاقها هادئة وكان الهجوم من الجانبين على استحياء، واكتفى الفريقان باللعب في منتصف الملعب، والاستحواذ تنصفه الفريقان بنسبة 50%ٌ.

دخل إنبي قبل اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز السابع بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

وتعرض محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، إلى إصابة دامية في الدقائق الأخير من عمر الشوط الأول بعد التحام قوي مع مهاجم إنبي، وتم استدعاء الجهاز الطبي وعلاج اللاعب واستمر متواجد في المباراة التي توقفت أكثر من 5 دقائق.

وبعد انتهاء المباراة تقاسم الفريقين نقاط المباراة، وحصل طلائع الجيش على نقطة ليصبح 16 نقطة ويحتل المركز الـ15، بينما يرتفع رصيد إنبي إلى 25 نقطة ويحتل المركز السادس.
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور
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