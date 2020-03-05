محافظ مطروح يفتتح المعرض السابع لأصحاب المشروعات الصغيرة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعرض السابع لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وطلبة الجامعة الذي تنظمه الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح في الفترة من٥ إلى ٧مارس الجاري بمقر النادي الاجتماعي بمشاركة أكثر من ٧٠ عارضًا وخمس جمعيات أهلية .





وتفقد محافظ مطروح أقسام المعرض الذي شمل عرض للمنتجات البييئة واليدوية التي تشتهر بها المحافظة واستمع لشرح من العارضين لمنتجاتهم مشيدا بجودة المنتجات المعروضة .





وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة بالمحافظة لتشجيع الشباب والسيدات لاقامة مشروعات صغيرة مما يعود بالنفع عليهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية خلال موسم الصيف ، وفتح معرض للمأكولات اليدوية للسيدات تحت إشراف مديرية التموين لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتحقيق عائد اقتصادي لتحسين مستوى المعيشة .



