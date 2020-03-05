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أخبار العالم

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار جديد بالديوان الملكي

الخميس 05/مارس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما ملكيا  بتعيين محمد التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. 

وجاء في الأمر الملكي: 

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم: أ / 493
التاريخ : 11 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولًا : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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