بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

قالت رانيا سائقة الميكروباص الذي أهداها الرئيس السيسي ميكروباص، إنها سعيدة جدا بالسيارة التى أهداها لها الرئيس عيد الفتاح السيسي.





وشكرت رانيا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، الرئيس السيسي وعبرت عن حبها للرئيس السيسي قائلة "أنا بحبك جدا يا ريس..ومن كتر حبى فى الريس أنا حاطة صورته فى البيت عندي".





وتابعت رانيا، أن الرئيس السيسي أب عظيم لجميع الشعب المصري، مضيفة أن الرئيس عوضها عن أخواتها وأهلها جميعا.





ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص.





وأضافت «نيفين جامع» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي استجاب للسيدة ووجه بتوفير ميكروباص لرانيا محمد الذي ظهرت فى تقرير أذاعه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.





وقالت، إنه سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها.







