احتفالا بالعيد القومي.. لأول مرة أبناء قبيلة الرشايدة يقدمون عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة قنا.. شاهد





احتفل قصر ثقافة قنا، بالعيد القومي للمحافظة، بتقديم عدد من العروض الفنية و الغنائية المتنوعة، بحضور محافظ قنا، و رئيس جامعة جنوب الوادى، و لفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية بالمحافظة





بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري تبعه عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا، بالإضافة إلى عروض فنية لقصر ثقافة الطفل.





كما تضمنت الإحتفالية، عرض فني لأبناء قبيلة الرشايدة، يقام لأول مرة مسرح قصر ثقافة قنا، والذى تم تقديمه لمرة واحده بالأوبرا.





و أعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة لأهالي وشعب قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة الاحتفال بعيد قنا القومي، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتفل بعيدها القومي في ذكري انتصار أهالي قرية البارود بمركز قفـط علي الحملة الفرنسية عام 1799 ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدًا قوميا لمحافظة قنا.





وعلي هامش الاحتفال، افتتح محافظ قنا معرض للمشغولات والصناعات اليدوية يقيمه قصر ثقافة قنا بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين مُبديًا إعجابه بجودة المنتجات وتنوعها، واختتم الاحتفال بتكريم فرقة قنا القومية للفنون الشعبية لحصولهم على درع التميز بالمهرجان العالمي للفنون الشعبية والحرف التراثية الذي أقيم بدولة الهند الشهر الماضي، كما تم تكريم الفرقة المسرحية بمركز شباب مدينة العمال لحصولهم على المركز الثالث علي مستوي الجمهورية بمهرجان "إبداع" في مجال العروض المسرحية.





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