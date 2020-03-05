هاربين أرورا تعلن عن تقديم 100 منحة مدفوعة بالكامل بجامعة هندية

عقدت اليوم الجلسة الختامية للمنتدى الإقتصادي العالمي الأول للمرأة، وخلال الجلسة أعلنت الدكتورة هاربين ارورا سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية عن تقديم 100 منحة دراسية مدفوعة بالكامل بجامعة “Rai” الهندية التي تملكها هاربين وتقوم بالتدريس فيها لـ 100 فتاة أو سيدة مصرية، وأعربت أرورا عن أمنياتها بالاستمرار في التواصل بين سيدات مصر والهند بهدف العمل علي تمكين النساء في البلدين.





وفي جلسة بعنوان "لماذا من المهم أن نتعلم ونحب الثقافات والمعتقدات الخاصة بكل مجتمع؟ أشارت نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمراة اليوم، أن الاجابة على هذا السؤال بسيطة، وهي أن نسعي نحو تحقيق العدالة والسلام وهما أحد المحاور الهامة للوصول إلى مناخ اقتصادي يسعى الي التنمية المستدامة.



