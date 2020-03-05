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أخبار البلد

هاربين أرورا تعلن عن تقديم 100 منحة مدفوعة بالكامل بجامعة هندية

الخميس 05/مارس/2020 - 11:57 م
هاربين أرورا خلال
هاربين أرورا خلال مشاركتها بالمنتدى
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عقدت اليوم الجلسة الختامية للمنتدى الإقتصادي العالمي الأول للمرأة، وخلال الجلسة أعلنت الدكتورة هاربين ارورا سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية عن تقديم 100 منحة دراسية مدفوعة بالكامل بجامعة “Rai”  الهندية التي تملكها هاربين وتقوم بالتدريس فيها لـ 100 فتاة أو سيدة مصرية، وأعربت أرورا عن أمنياتها بالاستمرار في التواصل بين سيدات مصر والهند بهدف العمل علي تمكين النساء في البلدين.

وفي جلسة بعنوان "لماذا من المهم أن نتعلم ونحب الثقافات والمعتقدات الخاصة بكل مجتمع؟ أشارت نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمراة اليوم، أن الاجابة على هذا السؤال بسيطة، وهي أن  نسعي نحو تحقيق العدالة والسلام وهما أحد المحاور الهامة للوصول إلى مناخ اقتصادي يسعى الي التنمية المستدامة.

 وقالت : من أهم المبادرات الناجحة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة كانت بعنوان "معًا في خدمة الوطن" لتدريب الواعظات والراهبات في الكنائس الثلاث في جميع المحافظات على تقبل وفهم الآخر، واستطعنا لأول مرة التركيز على الأشياء المشتركة بيننا وأن لدينا جذور مشتركة، لذا أدعو جميع الحضور إلى العمل علي  تقبل الآخر، ومحاربة الجهل ونشر الوعي لتحقيق العدالة من أجل الوصول للسلام أساس التنمية المستدامة.
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