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أخبار البلد

اليوم .. الدعوة الأولى لعمومية الصحفيين

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد نقابة الصحفيين اليوم الجمعة الجمعية العمومية فى دعوتها الأولى. 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها  اليوم فى الدعوة الأولى لها ٦ مارس ٢٠٢٠ وذلك إعمالا لنص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ لقانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

 كما يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس ٢٠١٩ ،والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس ٢٠١٩ الى فبراير ٢٠٢٠ ، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ القرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ وتفويض المجلس فى إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال. 

وكان قد وجه المجلس الدعوة لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة باقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية.
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