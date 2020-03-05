أمطار رعدية وثلوج تضرب الإسكندرية

ضربت الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، صاحبها أمطار رعدية وثلوج، وانخفاض كبير في درجات الحرارة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.





أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



من جانبه شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار.





كما شدد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية.