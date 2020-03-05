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رياضة

ملك وكتابة يكشف حقيقة أزمة الخطيب والعامري بشأن مدير الكرة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف المهندس عدلي القيعي ، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي ، حقيقة وجود صراع وخلاف بين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.

وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة ، ان هذا الحديث عار تماما من الصحة ، وان الاهلي على قلب رجل واحد ، وان الحديث عن ازمة بين الخطيب والعامري ، بشأن استمرار سيد عبدالحفيظ فى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ، غير صحيح على الاطلاق.

واضاف القيعي ، ان مجلس الاهلي مفوض الخطيب في اي قرار خاص بملف الكرة ، متسائلا : كيف يكون هناك خلاف على امر تم تفويض رئيس النادي فيه.

واختتم قائلا : كل هذه الانباء واختلاق ازمة قبل مباراة مهمة للاهلي بـ48 ساعة ، امر خطير وممنهج لتشتيت الفريق ومسؤليه ، لكن بالطبع الأهلي لا يلتفت لتلك الصغائر.
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