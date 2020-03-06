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رياضة

كأس الاتحاد.. مانشستر يونايتد يضرب موعدا مع نوريتش بعد الفوز على ديربي كاونتي

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر يونايتد فوز كبير على مضيفه فريق ديربى كاونتى، متفوقا بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "برايد بارك"، في آخر مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح الظهير الأيسر لوك شو، أهداف مانشستر يونايتد، في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية، فشل حارس ديربى كاونتى في التصدي لها.

أضاف المهاجم النيجيري، اوديون إيجالو، ثانى أهداف اليونايتد، في الدقيقة 41، وهو ثانى أهدافه مع الفريق منذ انضمامه خلال الانتقالات الشتوية، من الدوري الصيني.

وعاد النجم النيجيري مسجلا الهدف الثالث بالدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

ويلتقي مانشستر يونايتد في دور ربع النهائي مع فريق نورويتش الذي تأهل بالأمس عقب فوزه على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المُباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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